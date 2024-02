Carrefour: gute Ergebnisse ermöglichen Aktienrückkaufprogramm

Werbung







Der französische Handelskonzern hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt und seine Dividende für 2023 erhöht.



Gestern nach Börsenschluss hat Carrefour die guten Nachrichten mitgeteilt. Der Umsatz ist um 2,3% auf 83,3 Mrd. Euro gestiegen. Diese Zahl wäre ohne die Peso Abwertung (Argentinien) um einige Prozentpunkte höher. Der Net Free Cash-Flow ist auch mehr als 25% gewachsen, was für das effiziente und striktere Lagermanagement der Firma spricht.



Außerdem hat der Handelskonzern ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 700 Millionen Euro angekündigt. Carrefour hat auch die Dividende um mehr als 55% erhöht und sich ein ambitioniertes Dividendenwachstumsziel von 5% pro Jahr gesetzt. Dies wurde auch heute Morgen mit Freude am Markt aufgenommen, die Aktie ist ungefähr 5% gestiegen.









Quelle: HSBC