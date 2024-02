Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NOVAVEST Real Estate AG - Korrigenda Mandate-Tabelle Vergütungsbericht 2023



21.02.2024 / 17:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) hat heute Morgen 21. Februar 2024 ihren Geschäftsbericht 2023 im Einklang mit Ad hoc-Vorschriften gemäss Art. 53 KR publiziert. In der Vergütungsberichtstabelle mit den Mandaten in anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck wurde dabei versehentlich eine Tabelle publiziert, die nicht vollständig war. Die Gesellschaft hat den Geschäftsbericht entsprechend korrigiert und die neue Fassung des Geschäftsberichts 2023 ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen: https://www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__finanzberichte_praesentationen

