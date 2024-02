DJ Wissing beruhigt über von der Leyen Aussage zur Überprüfung des Verbrenner-Aus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich "beruhigt" gezeigt über die heutigen Äußerungen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die Entscheidung der Europäischen Union zum Verbrenner-Aus im Jahr 2026 überprüft werde.

"Es beruhigt mich zu sehen, dass sich unsere Sichtweise auf das Verbrenner-Aus nun auch langsam in der Spitze der Kommission durchsetzt. Ein starres Festhalten am Verbrenner-Aus in 2035 ist nicht zielführend. Wir brauchen jetzt einen realistischen Regelungsvorschlag, der technologieoffen ist, klimaneutrale E-Fuels einbezieht und dadurch sicherstellt, dass individuelle Mobilität für die Bürger in Zukunft bezahlbar bleibt", sagte Wissing in einer Stellungnahme.

Deutschland habe die rechtsverbindliche Zusage, dass Verbrenner-Fahrzeuge auch nach 2035 zugelassen werden können, wenn Sie klimaneutral betrieben werden. "Ich nehme die Kommission hier beim Wort und poche auf die Einhaltung unserer Vereinbarung", so Wissing.

