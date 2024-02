© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Vermögensverwalter und ETF-Experte Gerd Kommer entlarvt im Gespräch mit wO TV den Mythos der Dividendenstrategie und erklärt, welcher Investitionsansatz sich wirklich auszahlt.Im wallstreetONLINE-Interview erklärt der ETF-Papst, dass die beliebte Strategie, in dividendenstarke Aktien zu investieren, keine besseren Renditen im Vergleich zu herkömmlichen Aktieninvestitionen bietet. Kommer argumentiert, dass die Vorteile, die oft mit Dividendeninvestitionen assoziiert werden, größtenteils psychologischer Natur sind und in der Praxis nicht zu höheren finanziellen Erträgen führen. Er untermauert seine These mit Daten der letzten zehn Jahre, die zeigen, dass passive Investitionen in breite …