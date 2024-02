EQS-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Effecten-Spiegel AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2023



21.02.2024 / 18:47 CET/CEST

EQS-Adhoc: Effecten-Spiegel AG - Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 Entsprechend der Unternehmensmitteilung von Dezember 2023 wird die Effecten-Spiegel AG das Geschäftsjahr 2023 mit einem negativen Ergebnis abschließen. Nach den vorläufigen Zahlen, die noch dem Vorbehalt der Abschlussprüfung unterliegen, ergibt sich ein Ergebnis von -2,37 (VJ: -2,95) Mio. Euro, das vornehmlich aus nicht liquiditätswirksamen Abwertungen auf das Finanzanlagevermögen resultiert. Da sich inzwischen die Gesamtmarktlage verbessert hat und die Gesellschaft mit 51,4 Mio. Euro Kapitalrücklage und mit 3,92 Mio. Euro Gewinnrücklage (nach Entnahme) über eine komfortable Bilanzstruktur verfügt, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro sowohl je gewinnberechtigte Vorzugsaktie als auch je gewinnberechtigte Stammaktie für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen. Düsseldorf, den 21. Februar 2024 Marlis Weidtmann

