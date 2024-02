DJ Mercedes-Benz beschließt Aktienrückkaufpolitik und weiteren Rückkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat sich für Aktienrückkäufe ein festes Ziel gesetzt: Künftig soll der freie Cashflow des Industriegeschäfts nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen, der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40 Prozent des Konzerngewinns hinausgeht, zur Finanzierung von Rückkäufen verwendet werden, teilte der Autobauer mit. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Im Zusammenhang mit der neuen Aktienrückkaufpolitik hat Mercedes-Benz zudem ein weiteres Rückkaufprogramm beschlossen: Eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro sollen über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden.

Der Rückkauf soll unmittelbar im Anschluss an das seit gut einem Jahr laufende Aktienrückkaufprogramm beginnen und spätestens am 7. Juli 2025 abgeschlossen sein. An diesem Tag endet die Ermächtigung der Hauptversammlung für Aktienrückkäufe.

