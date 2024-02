China-Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheimtipps: Jetzt kostenlosen Report herunterladen und mehr erfahren! http://tinyurl.com/yp78prnh Vermögensverwalter und ETF-Experte Gerd Kommer entlarvt den Mythos der Dividenden-Strategie. Im wallstreetONLINE-Interview hebt er hervor, dass die beliebte Strategie, in dividendenstarke Aktien zu investieren, keine besseren Renditen im Vergleich zu herkömmlichen Aktieninvestitionen bietet. Kommer argumentiert, dass die Vorteile, die oft mit Dividendeninvestitionen assoziiert werden, größtenteils psychologischer Natur sind und in der Praxis nicht zu höheren finanziellen Erträgen führen. Er untermauert seine These mit Daten der letzten zehn Jahre, die zeigen, dass passive Investitionen in breite Marktindizes wie den MSCI World ETF deutlich profitabler sind als spezialisierte Dividendenstrategien. Laut Kommer bieten Aktienrückkäufe oft eine steuerlich effizientere Alternative zur Gewinnverteilung. Das Interview betont, dass Anleger die Gesamtrendite im Blick behalten sollten, die sich aus Kursgewinnen und Dividendenerträgen zusammensetzt, anstatt sich allein auf das vermeintlich sichere Einkommen durch Dividenden zu verlassen. Kommer rät zu einem breiter gefassten Investitionsansatz für langfristigen finanziellen Erfolg.