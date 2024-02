EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Joint Venture

CTS EVENTIM und AXS werden Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028



21.02.2024 / 18:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) CTS EVENTIM und AXS werden Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028 Los Angeles/München, 21.02.2024 - EVENTIM USA LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA, und die AXS Group LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Anschutz Entertainment Group (AEG), haben eine Vereinbarung mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028 getroffen. Diese Vereinbarung sieht vor, dass ein Joint Venture als offizieller Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028 die Ticketing-Software, Fachpersonal, Management, Marketing und damit verbundene Unterstützungsleistungen für das Ticketing-Programm bereitstellt. Die Olympischen Spiele LA28 finden vom 14. bis 30. Juli statt, die Paralympischen Spiele LA28 vom 15. bis 27. August. CTS EVENTIM erwartet aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen Millionenbereich (EUR). ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro. CORPORATE COMMUNICATIONS

