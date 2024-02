Während es der Bitcoin nach den Sprung über die wichtige 50.000-Dollar-Marke in der Vorwoche aktuell etwas ruhiger angehen lässt, hat am Dienstag einer der neu zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs in den USA für Aufsehen gesorgt. Dort ist das Handelsvolumen wie aus dem Nichts um mehr als 2.000 Prozent explodiert. Selbst Experten sind rätseln.

