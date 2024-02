Mittwoch, 21. Februar Die Letzte Generation an der Börse. Die Letzte Generation engagiert sich im Klimaschutz, klebt sich fest und ist wütend, dass sie trotzdem nichts weiterbringt. Der Name ist natürlich Mahnmal einer düsteren Zukunft ohne Umdenken in der Klimapolitik. Ich habe Verständnis und ich finde, wir haben an der Börse auch so eine Letzte Generation, was österreichische Aktien betrifft. Nur sind wir um 1-2 Generationen älter und leiser als die zuerst erwähnte Letzte Generation. Aber genauso enttäuscht. Das ist so gemeint: Wer unter 50 interessiert oder engagiert sich noch für österreichische Aktien? Wenn überhaupt, dann für Magnificent Seven oder Krypotwährungen, ev. MSCI-ETFs. Das ist besser als ...

