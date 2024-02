In diesem Fall ist der Name nicht Programm: Bei den "Fünf Weisen" ist ein Zickenkrieg ausgebrochen. Von Zickenkrieg sprechen die Psychologen um Joyce Benenson vom Emmanuel College in Boston dann, wenn Frauen Angst haben, ihren Status in einer Gruppe einzubüßen und rasch Allianzen schmieden, um dann andere auszuschließen (Psychological Science, online, zitiert nach Süddeutsche Zeitung, 22. D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...