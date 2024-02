Mailand (ots/PRNewswire) -PLT Energia (PLT), eine der größten unabhängigen italienischen Gruppen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung, gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft PLT Energy US Corp ein Joint Venture mit GGS Energy LLC eingegangen ist, um mehr als 1 GW erneuerbare Energie in Texas zu entwickeln.Das erste Projekt des Joint Ventures wird die Entwicklung und der Bau des Indigo-Projekts Phase I in West Texas mit einer Gesamtleistung von 330 MW sein: 150 MW an PV und 180 MW an Speicher. Der Baubeginn ist für Juni 2024 vorgesehen. Das neu gegründete Joint-Venture-Unternehmen PLT US Solar 1 LLC gehört zu 80 % der PLT Energy US Corp und zu 20 % der GGS Energy."Dieses dynamische Joint Venture mit GGS Energy bietet PLT eine Plattform für internationales Wachstum auf dem US-Markt und fördert unsere langfristigen Ziele, ein führendes Unternehmen bei der Realisierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit zu sein," sagte Pierluigi Tortora, Chairman von PLT.PLT's CEO Stefano Marulli fügte hinzu: "PLT Energia konzentriert sich weiterhin auf die Wertschöpfung in unserem gesamten Erneuerbare-Energien-Portfolio, während wir weiterhin Wachstumsmöglichkeiten verfolgen, die unsere Strategie der geografischen Diversifizierung untermauern."Philip Carafiello, President der PLT Energy US Corp, fügte hinzu: "Die Sicherung dieses Joint Ventures und der Start der Entwicklung des Indigo PV-Projekts unterstützt die Charta von PLT, kohlenstoffärmere Energieprojekte zu realisieren und gleichzeitig die lokalen Gemeinden und die Wirtschaft zu unterstützen."GGS Energy, eine Tochtergesellschaft von Glacier Global Partners, wurde 2020 als Energiewendeunternehmen gegründet, das sich auf die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA konzentriert, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Photovoltaik-Projekten liegt."Wir freuen uns sehr, diese Reise mit PLT Energia anzutreten," sagte der Chairman von GGS Energy, Yaniv Blumenfeld. "Durch die Zusammenarbeit mit PLT geht GGS Energy nicht nur eine Partnerschaft ein; wir schließen uns mit einem Team zusammen, dessen Vertrauen und Unterstützung eine tiefe Übereinstimmung mit unserer Mission und unseren Werten widerspiegelt. Dieses Joint Venture ist ein Sprungbrett für das Wachstum von GGS und signalisiert unser gemeinsames Engagement, die Energielandschaft zu verändern."David Ramm, CEO von GGS Energy, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss mit der PLT-Gruppe läutet eine neue Ära für GGS Energy ein, in der Vertrauen, Innovation und Expertise zusammenkommen, um unsere Wachstumsambitionen im Bereich der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir gemeinsam erreichen werden."e.tortora@pltholding.itKontakt:CFO & Investor RelationsPLT Holding S.r.l.e.tortora@pltholding.itLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2343727/PLT_Energia_PLT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/plt-energia-und-ggs-energy-llc-kundigen-joint-venture-zur-realisierung-von-projekten-fur-erneuerbare-energien-in-texas-an-302067804.htmlOriginal-Content von: PLT Energia (PLT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173551/5719310