Starknet-Launch (STRK) macht User mit Airdrop reich

Die Einführung von Starknet (STRK) hat im Krypto-Space hohe Wellen geschlagen. Am gestrigen Tag wurden die $STRK-Token des Layer-2-Netzwerks offiziell herausgegeben, und jene, die sich für den Airdrop qualifiziert hatten, konnten ihre Token claimen. Schon am ersten Tag wurden über 90 % des Airdrops von den Usern beansprucht, obwohl sie bis Juni Zeit hätten, ihre Token zu claimen. In einer Vorgehensweise, die an vorangegangene Projekte erinnert, haben einige Teilnehmer wieder viele zusätzliche Wallets erstellt, um mehrfach an der Ausschüttung teilnehmen zu können. Dabei gelang es zwei Nutzern, auf Anhieb Millionen Dollar zu verdienen.

Zwei User verdienen zusammen mehr als 5 Millionen Dollar

Airdrops dienen Entwicklern häufig dazu, die Community hinter einem Projekt zu aktivieren und dazu anzuregen, ihren Dienst auszuprobieren oder zu nutzen. Bereits der Launch der Jupiter Exchange auf Solana sorgte vor einigen Wochen für Aufsehen, als $JUP-Token im Wert von Millionen von Dollar verschenkt wurden. Ähnlich verlief es nun mit dem $STRK-Airdrop, der gestern tausenden Nutzern Token bescherte. Einige clevere Teilnehmer nutzten diese Chance und legten mehrere Wallets an, um die Token mehrfach zu beanspruchen.

Ein Nutzer hat sich durch den Airdrop für mehr als 1,4 Millionen $STRK-Token qualifiziert, die letztlich auf eine einzige Wallet übertragen wurden. Dies legt nahe, dass hinter diesen Transaktionen nur eine Person steckt. Der Gesamtwert dieser Token erreichte 3 Millionen Dollar. Ein weiterer User hat sich über 1.800 Wallets angelegt und dafür auch $STRK im Wert von mehr als 2,4 Millionen Dollar verdient.

Übertroffen wird das noch von einem Trader, der beim JUP-Airdrop der Jupiter Exchange auf Solana mehr als 9.000 Wallets angelegt hat und so Millionen verdient hat.

Keine Seltenheit im Krypto-Space

Obwohl die Nutzer sich zweifellos über die großzügigen Belohnungen freuen, wirft diese Praxis doch einige Fragen auf. Das Erstellen einer Wallet ist binnen weniger Sekunden möglich, da sie anonym bleibt und weder eine Registrierung noch ähnliche Formalitäten erfordert. Mit nur einem Klick lässt sich eine neue Wallet-Adresse generieren, was unweigerlich dazu führt, dass solche Situationen wiederholt auftreten. Im Starknet-Ökosystem ist man zwar über 300.000 aktive User innerhalb kurzer Zeit erfreut, allerdings zeigen diese Fälle auf, dass es sich dabei in Wahrheit auch nur um ein paar tausend User handeln könnte, die mit mehreren Wallets aktiv sind.

oh look Starknet Active Accounts clock a new record.



Is this a case of community happiness or just looking at a specific data point? pic.twitter.com/uke2YsXbNT - od1n fr33 (@odin_free) February 21, 2024

Diese Problematik beschränkt sich nicht nur auf Airdrops, sondern ist auch in anderen Bereichen der Kryptowelt ein Thema. Bei Untersuchungen gegen Binance, die weltweit größte Kryptobörse, wurden beispielsweise Vorwürfe der Marktmanipulation laut. Es wurde behauptet, dass Coins in großem Umfang gehandelt wurden, ohne dass eine reale Kauf- oder Verkaufsabsicht bestand, lediglich um die Handelszahlen der Börse künstlich zu erhöhen. Die tatsächliche Größe des Kryptomarktes und der Anteil, der lediglich durch solche Praktiken aufgebläht wird, lässt sich schwer bestimmen.

Auch jenseits des digitalen Währungsmarktes hat zum Beispiel die hohe Anzahl an Bots auf X dazu geführt, dass Elon Musk seine Übernahme rückgängig machen wollte, da in Wahrheit wohl viel weniger User auf der Plattform aktiv sind als angenommen. Ähnlich dürfte die Situation auch bei anderen Social Media Plattformen sein. In den Griff lassen sich solche Situationen wohl so schnell weder im Web2, noch im Web3.0 bekommen. Fest steht, dass der $STRK-Airdrop nicht das letzte Ereignis seiner Art sein wird, das den Nutzern hohe Belohnungen verspricht. Auch beim SMOG-Token haben Nutzer derzeit die Möglichkeit, sich durch das Sammeln von Erfahrungspunkten (XP) für einen Airdrop zu qualifizieren, der Millionen wert sein könnte.

27 Millionen Dollar für SMOG Airdrop?

$SMOG, ein Meme Coin, der erst vor etwas mehr als zwei Wochen eingeführt wurde, macht Schlagzeilen durch die Ankündigung eines der umfangreichsten Airdrops im Solana-Ökosystem. Ein Blick in die Token-Verteilungspläne (Tokenomics) des Projekts bestätigt, dass diese Aussage mehr als nur ein Marketingslogan ist. Ein beträchtlicher Anteil von 35 % der Gesamtmenge der Token ist speziell für Airdrops vorgesehen. Angesichts des Kursanstiegs unmittelbar nach der Markteinführung repräsentiert dieser Anteil aktuell einen Gegenwert von etwa 27 Millionen Dollar.

(SMOG Tokenomics - Quelle: SMOG-Website)

Um für den Airdrop in Frage zu kommen, müssen Trader verschiedene Aufgaben auf der Website abschließen, um Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln. Während einige dieser Quests täglich verfügbar sind, können andere nur einmalig abgeschlossen werden. Die Menge der gesammelten XP bestimmt letztendlich die Anzahl der zugeteilten Token. Der spektakuläre Anstieg der Marktkapitalisierung von $SMOG auf 100 Millionen Dollar in den Tagen direkt nach dem Launch hat bereits zu Spekulationen geführt, dass der Coin bald auf Binance oder Coinbase gelistet werden könnte, was ihn zum nächsten Milliarden-Dollar-Meme-Coin nach BONK aufsteigen lassen würde. Sollte es dazu kommen, könnten Trader auch unabhängig vom Airdrop hier noch extrem hohe Renditen erzielen.

