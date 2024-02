Miami (ots/PRNewswire) -Die Einhaltung von ISO 27001 und die SOC 2-Zertifizierung bestätigen das unermüdliche Engagement für den Schutz digitaler Assets und Kundendaten mit dem höchsten Standard für Sicherheit und ComplianceAnalytic Partners, das führende Unternehmen im Bereich der kommerziellen Analytik, gab heute bekannt, dass es die Zertifizierung nach ISO 27001 (ISO/IEC 27001) für das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) für sein gesamtes Unternehmen, einschließlich seiner kommerziellen Analyselösung und Plattform GPS Enterprise, erhalten hat. Dies ergänzt die bestehende SOC-2-Zertifizierung vom Typ II (SOC: Service Organization Control) von Analytic Partners und stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar."Wir freuen uns sehr über die ISO 27001-Zertifizierung, die unser kontinuierliches Engagement für den Schutz der Informationen unserer Kunden und unseres Unternehmens widerspiegelt", sagte Peter Kutrubis, Head of Technology, Cybersecurity & Compliance bei Analytic Partners. "Diese Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für die Aufrechterhaltung der höchsten Standards für die Informationssicherheit und zeigt, dass wir bereit sind, die sich entwickelnden Sicherheitsherausforderungen in der heutigen digitalen Landschaft zu bewältigen.ISO 27001 ist ein international anerkannter Standard, der von einem zertifizierten und unabhängigen Prüfer validiert wird und die Richtlinien und Praktiken der Organisation in Bezug auf die Risikominderung, die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und die proaktive Reaktion auf Bedrohungen der Informationssicherheit bestätigt.Um die Zertifizierung zu erlangen, unterzog sich Analytic Partners einem strengen Bewertungs- und Prüfungsprozess durch ein unabhängiges, von ANAB akkreditiertes Prüfungsunternehmen, um die strengen Anforderungen der ISO 27001-Norm für ein ganzheitliches Rahmenwerk zu erfüllen. Dieses besteht aus Richtlinien, Verfahren und anderen Kontrollen und umfasst Menschen, Prozesse und Technologien.Zu den wichtigsten Vorteilen der ISO 27001-Zertifizierung gehören:- Gewährleistung des sicheren Umgangs mit und des Schutzes von sensiblen Daten- Stärkung des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit bei Kunden, Partnern und Interessengruppen- Strukturierter Ansatz für das Risikomanagement und die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsprozesse- Angleichung an internationale Best Practices im Bereich des InformationssicherheitsmanagementsIm Jahr 2020 erhielt Analytic Partners die SOC 2 Typ II-Zertifizierung. Der umfassende Prüfbericht deckt die internen Kontrollen von Analytic Partners für Dienstleistungen und Daten ab. Diese Kontrollen, die vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) als "Trust Services Principles" bezeichnet werden, umfassen Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz."Das Erreichen der Zertifizierungen nach ISO 27001 und SOC 2 Typ II ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von Analytic Partners für den Schutz von Daten und die Einhaltung der höchsten Informationssicherheitsstandards", sagt Maggie Merklin, Chief Client Officer bei Analytic Partners. "Kunden und Interessenten können sich darauf verlassen, dass Analytic Partners branchenführende Sicherheitspraktiken anwendet. Unsere Plattform und unsere Leistungen benötigen, verwenden, erfassen oder speichern keine personenbezogenen Daten, aber mit diesen Zertifizierungen zeigen wir proaktiv unser Engagement für die Sicherheit der Daten und Informationen unserer Kunden", erklärt Merklin.Informationen zu Analytic Partners:Analytic Partners ist führend in der kommerziellen Analytik. Unsere Plattform GPS-Enterprise bietet adaptive Lösungen für ein tieferes Geschäftsverständnis, rechtzeitige Planung und die Optimierung für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Fachwissen, damit unsere Kunden starke Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftlichen Erfolg erzielen können. Weitere Informationen über Analytic Partners finden Sie auf der Website analyticpartners.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/analytic-partners-erhalt-die-iso-27001-zertifizierung-fur-informationssicherheits-managementsysteme-isms-302067910.htmlPressekontakt:Emma Walkom,Kürbis PR; analyticpartners@pumpkin.uk.com; +44 (0) 7531 474 626Original-Content von: Analytic Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109535/5719319