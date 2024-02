Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - PayPal hat weiter verloren. Am Mittwoch ging es um gut -2 % nach unten. Die Notierungen sind in einer sehr wichtigen Phase. Denn nun geht es darum, die Marke von 50 Euro zu verteidigen. Die Kurse des Unternehmens haben in den vergangenen Tagen insofern deutlich verloren, als die wichtige Marke von 60 Euro schon überwunden worden war. Die Zahlen zum 4. Quartal [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...