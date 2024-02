JasmyCoin steigt 149 % und Siacoin 62 %, während neuer KI-Coin 306 % zulegt

Der JasmyCoin und der Siacoin sind aktuell zwei der gefragtesten Kryptowährungen. Denn sie konnten in der vergangenen Woche enorme Aufmerksamkeit und hohe Kursanstiege verzeichnen. Allerdings gibt es einen neuen KI-Coin, welcher diese beeindruckenden Rallyes in den Schatten stellt. Was hinter den jüngsten Kursbewegungen der einzelnen Coins im Detail steckt und warum immer mehr Anleger in den neuen KI-Coin stürmen, erfahren Sie nun im folgenden Artikel!

JasmyCoin

Der JasmyCoin stammt von einem auf IOT (Internet Of Things) spezialisierten Unternehmen aus Japan mit dem Namen Jasmy Corporation. Er konnte in der letzten Woche um beeindruckende 149 % zulegen, wobei allein am heutigen Tage 38 % hinzukamen. Auch das 24-StundenHandelsvolumen stieg um 66,66 % an, was auf ein zunehmendes Interesse hindeutet.

Während der vergangenen 12 Monate legte JasmyCoin um 115 % zu und übertraf damit 78 % der 100 größten Kryptowährungen. Auch Bitcoin und Ethereum konnten ihm in derselben Zeit nicht das Wasser reichen. Zudem befinden sich schon 98,6 % der JASMY-Coins im Umlauf, sodass nur noch eine sehr geringe Inflation eingeplant werden muss.

Allerdings liegt der JasmyCoin trotz seines hohen Kursanstiegs im Vergleich zu den anderen Kryptowährungen viel weiter von seinem Allzeithoch von 4,99 USD entfernt. Mit einem derzeitigen Kurs von nur 0,01517 USD müsste der JASMY-Coin noch um weitere 99,69 % zulegen, um dieses Niveau zu überbieten.

Ausgelöst wurde die jüngste Rallye des JasmyCoins unter anderem durch das förderliche Umfeld für Kryptoinvestments in Japan. Denn nun werden offiziell Risikokapitalinvestitionen in Kryptoprojekte gewährt, was sich wiederum vorteilhaft auf den in Japan ansässigen JasmyCoin auswirken könnte. Hinzu kommt die Partnerschaft mit dem einflussreichen DWF Labs, was wiederum die Hoffnungen der Anleger weckt.

Ebenso haben Wale hohe Bestände von JasmyCoin im Umfang von 665,6 Mio. JASMY, im Wert von rund 10,1 Mio. USD, von der Kryptobörse Coinbase abgezogen. Dies zeigt wiederum das Vertrauen der vermögenden Anleger, welche nicht selten eine bessere Due Diligence durchführen.

Ein weiterer Faktor für die Rallye war vermutlich das Potenzial des Projekts, welches sicheres speichern und kontrollieren der persönlichen Daten ermöglicht und sich auch mit Lösungen für das Metaverse beschäftigt. Dabei wird die Jasmy Corporation von einem Team aus unter anderem Ex-Präsidenten von Sony unterstützt.

Siacoin

Bei Siacoin handelt es sich um ein dezentrales Cloud-Speicher-Netzwerk, das innerhalb der letzten 7 Tage von 0,009873 auf 0,01598 USD um beeindruckende 62 % zulegen konnte. Allein am heutigen Tage wurde ein Kursanstieg von fast 9 % verzeichnet. Ebenso hat das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden um 25 % zugenommen.

Aber auch längerfristig kann Siacoin mit einer attraktiven Performance glänzen. Denn der Coin stieg innerhalb nur eines Jahres um 247 % und hat somit 87 % der größten 100 Kryptowährungen übertroffen, wie auch Bitcoin und Ethereum.

Noch befindet sich der Siacoin 85 % von seinem Allzeithoch entfernt, wo SC noch eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. USD hatte. Nun ist der Siacoin hingegen mit 902,8 Mio. USD relativ günstig bewertet. Zudem befinden sich bereits 99,96 % der Gesamtversorgung im Umlauf, wobei die Anzahl noch vergrößert werden kann.

Die Rallye fällt unter anderem mit dem monatlichen Bericht von Siacoin "The State of Sia, February 2024" zusammen. In diesem wurden unter anderem die letzten Fortschritte bei der Fehlerbehebung, der Verbesserung der Nutzererfahrungen und des Monitorings festgehalten.

Für renterd wurden kritische Fehlerbeseitigungen und Optimierungen vorgenommen. Auf diese Weise sollen Stabilität und Leistung verbessert werden. Ebenso sind Metadaten für die Objekte auf dem dezentralen Cloud-Netzwerk möglich, um somit die Datenverwaltung zu erleichtern.

Im Bereich der Nutzererfahrung wurde eine leichtere Möglichkeit geschaffen, um Uploads auf das Speichernetzwerk durchzuführen. Somit wird auch eine der größten Schwachstellen des Web3 adressiert, was sich positiv auf die Massenadaption auswirken könnte.

Ebenso soll die APIs standardisiert werden, was wiederum die Interaktion mit anderen Diensten erleichtern könnte. Bemerkenswert sind auch die Tools Syncer, Chain Manger und Single Wallet Adress, welche die Infrastruktur des Netzwerks verbessern.

Hinzu kommt die Implementierung von RHP3, was ein wichtiges Upgrade für die Utreexo Hardfork ist. Diese soll wiederum die Effizienz und Skalierbarkeit des Siacoin-Netzwerks weiter steigern.

Scotty the AI vervierfacht seine Marktkapitalisierung in einem Monat

Während JasmyCoin und Siacoin hohe Anstiege verzeichnen konnten, hat der neue Scotty the AI hingegen in nur einem Monat seine Marktkapitalisierung vervierfacht und damit sogar die anderen beiden Coins in den Schatten gestellt.

Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage auf seine bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen, welche selbst angesichts exponentiell steigender KI-Onlinebedrohungen Schutz bieten und ein neues Zeitalter der Onlinesicherheit einleiten soll.

Denn auch Scotty the AI verwendet Big Data und maschinelles Lernen, um auf diese Weise selbst raffiniertesten Hacks und Betrügern zu begegnen sowie ihnen immer zuvorzukommen.

Zu dem KI-Cybersicherheitsökosystem gehören unterschiedlichster Tools, die teilweise schon veröffentlicht wurden. Somit können Interessierte und Anleger bereits einen Einblick auf die ersten Entwicklungen erhalten. Ebenso kommt somit schneller zur spekulativen auch die natürliche Nachfrage hinzu, was sich wiederum förderlich für den Preis ist.

Unter anderem wird ein KI-Chat geboten, über welchen die Nutzer eine umfangreiche und personalisierte Cybersicherheitsberatung erhalten. Diese kann ganze Teams von Sicherheitsexperten ersetzen und ist immer auf dem neusten Stand, weshalb sie umso besser standhalten kann.

Bemerkenswert ist auch Scotty Swap, das einen besonders sicheren Austausch von wertvollen Krypto-Assets ermöglicht. Dabei soll sich Scotty the AI mit seinem Wachhund-Meme auch zu einem Markenzeichen für Onlinesicherheit entwickeln.

Nur noch für kurze Zeit können die Coins im Vorverkaufsangebot mit großzügigem Rabatt gekauft werden. Allerdings können Interessierte somit nicht nur von hohen Buchgewinnen profitieren, sondern ebenso von einer attraktiven Staking-Rendite von anfänglich noch 221 %. Dies ist auch eine der Gründe, weshalb der Coin eine so hohe Nachfrage verzeichnen konnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.