Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastruktur-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken gestaltet, und Turkcell, der führende Anbieter von konvergenten Telekommunikations- und Technologiediensten in der Türkei, haben eine neue Phase ihrer langjährigen Partnerschaft mit der Einführung der marktführenden Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD)-Automatisierung von Mavenir angekündigt, um die Voice-over-LTE-Dienste von Turkcell für seine 20 Millionen VoLTE-Abonnenten zu verbessern.

Mavenir bietet ein CI/CD-Framework, das auf branchenführenden Open-Source-Komponenten basiert und sich unter Verwendung offener APIs von Mavenir nahtlos in einen vom Kunden definierten Softwarebereitstellungsprozess integrieren lässt. Das CI/CD-Automatisierungsframework von Mavenir unterstützt die Erstimplementierung am ersten Tag und das Lebenszyklusmanagement von Turkcell IMS-Netzfunktionen im großen Maßstab über mehrere Cluster und verschiedene Arten von Netzfunktionen (NF). Das GIT-basierte Softwarebereitstellungsmodell ermöglicht eine vollständige Versionskontrolle mit Historie und automatischer Rückverfolgbarkeit aktueller und früherer Implementierungen, Upgrades und Rollbacks mit verbesserter Sicherheit und Validierung durch die CD-Pipeline.

Diese Automatisierung reduziert den Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand für die Implementierung neuer Software und die Einführung neuer Funktionen im Netz, wodurch die Zeit für die Bereitstellung innovativer neuer Dienste für die Kunden erheblich verkürzt und der Wettbewerbsvorteil von Turkcell erhöht wird.

Die Einführung des CI/CD-Frameworks von Mavenir in das Turkcell-Netz treibt den Softwarebereitstellungsprozess für schnelle und regelmäßige automatische Upgrades der Turkcell-Dienste an, einschließlich VoLTE, Wi-Fi-Anrufe und SMS über IP (ToIP CI/CD nutzt die Automatisierung des Software-Lebenszyklus und führt Verbesserungen in das Netzwerk ein, ohne die Leistung zu beeinträchtigen oder das Serviceniveau zu verschlechtern.

Die Kunden von Turkcell profitieren von einer stabileren Netzqualität, Zuverlässigkeit und Effizienz, wobei die automatische Identifizierung potenzieller Netzprobleme Turkcell eine einfachere und schnellere Behebung ermöglicht, ohne die Erfahrungen der Kunden zu beeinträchtigen.

Prof. Dr. Vehbi Çagri Güngör, Chief Network Technologies Officer bei Turkcell, sagte: "Der Netzbetrieb wird mit zunehmender Release-Häufigkeit und Netzintegration immer komplexer. Die Umsetzung dieser Änderungen in Übereinstimmung mit CI/CD Best Practices ist für einen nachhaltigeren Netzbetrieb unerlässlich. Unsere Partnerschaft mit Mavenir hat das Life-Cycle-Management von IMS-Netzwerkfunktionen katalysiert und einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Netzwerkautomatisierung gesetzt."

Brandon Larson, SVP, Cloud, AI IMS bei Mavenir, sagte: "Die Turkcell Group und Mavenir arbeiten bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen, und in den Turkcell-Netzwerken sind zahlreiche Lösungen von Mavenir integriert. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dieser neuen Automatisierungslösung weiter zu vertiefen, die den Netzbetrieb von Turkcell weiter rationalisieren, erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten ermöglichen und die Netzqualität für die Kunden des Unternehmens verbessern wird.

Über Turkcell

Turkcell (NYSE:TKC; BIST: TCELL) ist ein digitaler Betreiber mit Hauptsitz in der Türkei, der seinen Kunden ein einzigartiges Portfolio an digitalen Diensten sowie Sprach-, Messaging-, Daten- und IPTV-Dienste über seine Mobilfunk- und Festnetze anbietet. Die Unternehmen der Turkcell-Gruppe sind in vier Ländern tätig in der Türkei, der Ukraine, Belarus und Nordzypern. Turkcell hat in seinem Heimatland am 1. April 2016 LTE-Dienste eingeführt und setzt in 81 Städten LTE-Advanced und 3 Carrier-Aggregation-Technologien ein. Turkcell bietet mit seinen FTTH-Diensten Glasfaser-Internetgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s an. Die Turkcell Group erzielte im dritten Quartal 2003 einen Umsatz von 26,0 Mrd. TRY und wies zum 30. September 2023 eine Bilanzsumme von 149,2 Mrd. TRY auf. Das Unternehmen ist seit Juli 2000 an der NYSE und an der BIST notiert und ist das einzige doppelt notierte Unternehmen in der Türkei. Lesen Sie mehr unter www.turkcell.com.tr

Über Mavenir

Mavenir baut heute die Zukunft der Netze mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von vornherein umweltfreundlich sind und es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte, programmierbare Netze zu realisieren. Als Pionier von Open RAN und bewährter Branchen-Disruptor sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für die Automatisierung und Monetarisierung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mavenir.com

