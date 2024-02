Der Kurs der Nel ASA Aktie hat in den letzten sieben Tagen eine negative Veränderung von 1,23% erfahren und notiert derzeit bei 0,42 €, was zugleich den niedrigsten Kurs des Jahrzehnts markiert. Analysten und Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 28. Februar, welche Aufschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...