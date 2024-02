Die Quartalszahlen der britischen Bank gelten als durchwachsen. Dann aber zündete das Strategie-Update und überzeugte den Markt. In den nächsten drei Jahren will BARCLAYS seinen Aktionären 10 Mrd. GBP zurückgeben in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden. Für 2023 flossen 3 Mrd. GBP zurück. Macht zusammen 13 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,1 Mrd. GBP von 2019 bis 2022. Das steht gegen knapp 25 Mrd. GBP Börsenwert. Wenn alles nach Plan läuft, wird BARCLAYS seine Rentabilitätskennzahlen verbessern und eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 12 % im Jahr 2026 generieren, nach 9 % 2023. Dazu gehört auch ein struktureller Umbau in künftig fünf Divisionen nebst Kosteneinsparungen. Das 2024er KGV erreicht 5,4 und dürfte bei Zielerreichung bis 2026 auf unter 4 sinken. Der Titel notiert 50 % unter Buchwert. Die Aktie von BARCLAYS war gestern Thema der Bernecker Daily.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



