The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2024ISIN NameXS1039273666 CHIN.RES.LA. 14/24 MTNDE000DZ1J709 DZ BANK IS.A423DE000SLB5896 LDSBK.SAAR IHS S.589CH0419040875 KORTERN PWR 19/24US222213AS92 CEB 19/24DE000LB1P1Q5 LBBW STUFENZINS 18/24XS1956184532 BNG BK 19/24 MTN REGSXS1956955980 CO. RABOBANK 19/24 MTNXS1956025651 SANT.CONS.F. 19/24 MTNDE000A1R0ZC7 STADT HAMBURG LSA A.2/14CH0236122740 SGS 14-24XS1956169657 EASY TACTIC 19/24XS2030531938 YANLOR.LD HK 19/24XS1936784161 CHINA CON.BK 19/29 FLRAU3CB0261212 WORLD BK 19/24 MTNNL0013400401 NATLBK 19/24 MTNUS06675GAV77 BFCM 20/24 REGS