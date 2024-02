The following instruments on XETRA do have their first trading 22.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.02.2024Aktien1 CA81762A1057 ServiceNow Inc. CDR2 CY0200751713 Theon International PLC3 SE0012308088 Teqnion AB4 GB00B9MRZS43 UK Oil & Gas PLCAnleihen1 US03040WBC82 American Water Capital Corp.2 US03040WBD65 American Water Capital Corp.3 US571903BQ56 Marriott International Inc.4 XS2757515882 Coca Cola HBC Finance B.V.5 NO0013149658 LR Health & Beauty SE6 US571903BP73 Marriott International Inc.7 CH1290222426 Temenos AG8 ES00001010M4 Comunidad Autónoma de Madrid9 DE000DW6ABM8 DZ BANK AG10 US912810TY47 United States of America11 XS2773068676 BAWAG P.S.K.12 DE000EAA06D8 Erste Abwicklungsanstalt13 XS2771494940 REN Finance B.V.14 XS2774448521 Skandinaviska Enskilda Banken AB15 EU000A3JZSJ7 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]16 DE000RLP1452 Rheinland-Pfalz, Land17 US912810TZ12 United States of America18 US92343VGW81 Verizon Communications Inc.