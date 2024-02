Nvidia (WKN: 918422) hat die Befürchtung einer deutliche Kurskorrekturphase mit überraschend starken Quartalszahlen zerstreut. Die Nasdaq-Aktie legt am Mittwoch nach Börsenschluss wieder fast zweistellig zu. Der neue Bericht gibt in den Details jedoch auch Anlass zur Skepsis. Nvidia vorgestellt Die Nvidia Corporation ist einer der weltweit größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen. Die Chips und Prozessoren des Konzerns kommen in Personal ...

