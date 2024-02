BLUETTI, ein führender Innovator im Bereich grüner Energiespeicherlösungen, kündigt den offiziellen Start seines bahnbrechenden SwapSolar-Ökosystems auf Indiegogo am 21. Februar um 15 Uhr MEZ an. SwapSolar, der auf der CES 2024 vorgestellt wurde, präsentiert den weltweit ersten tragbaren Kühlschrank MultiCooler mit LFP-Antrieb und die AC180T Hot-Swap-Batteriestation, die Komfort und Funktionalität für Outdoor-Fans neu definieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240220212299/de/

BLUETTI SwapSolar (Photo: Business Wire)

James Ray, Pressesprecher von BLUETTI, bringt das Wesen von SwapSolar auf den Punkt: "Wir möchten, dass die Nutzer die Freude am Leben im Freien genießen. SwapSolar ist Ihre Eintrittskarte für 3-6 Tage glückliche Campingausflüge. Mit BLUETTI können Sie sich mit Strom versorgen, Ihre Lebensmittel frisch halten und richtig 'wild' leben!"

BLUETTI MultiCooler: Tragbarer 3-in-1-Kühlschrank

Der MultiCooler ist ein vielseitiges Gerät, das Eisbereitung, Kühlung und Gefrieren in einem schlanken Design vereint. Mit einem Temperaturbereich von -20? bis +20? und einem Fassungsvermögen von 40 l deckt er verschiedene Kühlanforderungen ab. Der leistungsstarke Kompressor sorgt für eine schnelle Kühlung von 30? auf 0? in nur 15 Minuten, ergänzt durch einen eingebauten Eiswürfelbereiter für kristallklare Würfel in Minutenschnelle.

Der MultiCooler wiegt ca. 25 kg und ist mit Rädern und einer Zugstange für den mühelosen Transport ausgestattet. Er arbeitet leise mit 30 dB und unterstützt Bluetooth-Konnektivität für die Fernsteuerung. Mit vier Lademöglichkeiten, darunter Steckdosen, Fahrzeuge, Solarmodule und die Batterie des AC180T (mit einer Laufzeit von 3 Tagen pro Packung), sorgt der MultiCooler für konstante Kühlung unterwegs.

BLUETTI AC180T: Hot-Swap-fähige Batteriestation

Die AC180T verfügt über ein austauschbares Batteriedesign, das es dem Benutzer ermöglicht, die beiden 716,8-Wh-LFP-Batterien einfach zu ersetzen. Sie kann entweder mit einer oder zwei Batterien betrieben werden, wobei die Leistung und der Ladevorgang entsprechend variieren.

Durch den Erwerb zusätzlicher Batterien kann der Benutzer seinen Energiebedarf jederzeit anpassen. Die AC180T kann die meisten Geräte mit einer Leistung von 1.800 W versorgen und unterstützt das schnelle Aufladen mit 1.440 W per Wechselstrom und Solarstrom für eine schnelle Auffrischung.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

BLUETTI bietet eine 5-Jahres-Garantie für die AC180T und eine 2-Jahres-Garantie für den MultiCooler. Nehmen Sie an der Indiegogo-Kampagne teil, die am 21. Februar um 15 Uhr MEZ beginnt, und profitieren Sie von den besten Super Early Bird-Angeboten für begrenzte Mengen.

Über BLUETTI

BLUETTI engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft und bietet erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. Mit einem vielfältigen Produktportfolio, das auf Abenteuer, Notstromversorgung und netzunabhängiges Leben zugeschnitten ist, ist BLUETTI ein Branchenführer, der in über 100 Ländern vertreten ist und dem Millionen von Kunden weltweit vertrauen.

Quelle: BLUETTI EU Marketing

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240220212299/de/

Contacts:

E-Mail: pr.eu@bluetti.com