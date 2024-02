Die Talfahrt von Thyssenkrupp hat sich in den vergangenen Tagen noch einmal dramatisch beschleunigt. Das erhöht den Druck auf die Konzernführung, endlich eine Lösung für die Stahlsparte zu finden. Die mächtige Gewerkschaft IG Metall wappnet sich und hat die Kritik an Konzernchef Miguel López erneuert.Die Arbeitnehmervertreter veröffentlichten am Mittwoch ein Flugblatt mit der Überschrift "Wir sagen Stopp" und forderten López darin auf, ein Gesamtkonzept für den Stahl vorzulegen. "Wir haben Fragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...