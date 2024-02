EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

Vossloh schließt nachhaltigkeitsorientierten Konsortialkredit zu attraktiven Konditionen ab



22.02.2024 / 09:30 CET/CEST

Vossloh schließt nachhaltigkeitsorientierten Konsortialkredit zu attraktiven Konditionen ab ESG basierter Konsortialkredit über 240 Mio.€ mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren abgeschlossen

Ablösung des Konsortialkredits von 2017 zu attraktiven Konditionen

Erweiterung der Flexibilität für das angestrebte profitable Unternehmenswachstum Werdohl, 22. Februar 2024. Die Vossloh AG hat einen Vertrag über einen Konsortialkredit unterzeichnet, der einen bestehenden Darlehensvertrag aus dem Jahr 2017 ablöst. Der neue Konsortialkredit über 240 Mio.€ wurde als revolvierende Kreditlinie strukturiert, sodass die Mittel flexibel und bedarfsgerecht abgerufen werden können. Zudem kann die Kreditsumme um bis zu 160 Mio.€ erhöht werden. Der Finanzierungsvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis Februar 2029 und sieht zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr vor. Diese können am Ende des ersten und des zweiten Jahres der Darlehensvereinbarung ausgeübt werden. Die lange Laufzeit und die hohe Flexibilität bieten eine solide finanzielle Grundlage für das angestrebte profitable Wachstum des Vossloh Konzerns. Ein wesentliches Merkmal der neuen Finanzierungslösung ist die Kopplung der Zinsmarge an die Konformitätsrate der Umsätze nach der EU-Taxonomieverordnung - einem Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten - in Form einer Bonus-Malus-Regelung. Dies unterstreicht den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit für Vossloh und ist Ausdruck der Zielsetzung des Unternehmens, seine hervorragende ESG-Performance auch in der Zukunft noch weiter zu verbessern. Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: "Die erfolgreiche Refinanzierung unseres Konsortialkredits zu attraktiven Konditionen spiegelt die Stärke und das Vertrauen wider, das Vossloh in der Finanzwelt nicht zuletzt nach den großen operativen Erfolgen der letzten Jahre genießt. Die Bahn ist der mit Abstand umweltfreundlichste Massenverkehrsträger und wird deshalb weltweit in den kommenden Jahren weiterhin stark an Bedeutung gewinnen. Der neue Konsortialvertrag stellt die Mittel bereit, um in diesem attraktiven Marktumfeld unsere Strategie erfolgreich umzusetzen und Mehrwert für unsere Anteilseigner zu schaffen." Der neue Konsortialkredit wurde von einem Bankenkonsortium aus acht Kreditinstituten im Rahmen eines sogenannten Clubdeals zur Verfügung gestellt. Die Commerzbank AG begleitete die Transaktion als Dokumentations-Agent und die Bayerische Landesbank fungiert als ESG-Koordinator. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) übernimmt weiterhin über die Kreditlaufzeit die Funktion als Fazilitäts-Agent. Kontaktinformationen für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktinformationen für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.



