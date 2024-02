Radstadt/Neukirchen bei Lambach (ots) -Schnellere und erfolgreichere Strategieumsetzung für nachhaltiges HyperwachstumAGILOX, einer der weltweit führenden Anbieter von fahrerlosen Transportsystemen, setzt auf Art of Acceleration (AOA) von GrowthSquare. Das erst im Sommer 2023 gegründete Unternehmen aus Radstadt im Salzburger Land hat AGILOX dabei geholfen, ein nachhaltiges Hyperwachstum auch auf internationaler Ebene erfolgreich zu realisieren (https://growthsquare.com/de/kunden-im-fokus-agilox/).Die Herausforderung für AGILOX bestand darin, nicht nur schnell, sondern auch nachhaltig international wachsen zu können. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen für AOA von GrowthSquare. Dank der mitarbeiterzentrierten Methodologie von GrowthSquare können Teams in Unternehmen strategische Ziele innerhalb kürzester Zeit gemeinsam erarbeiten und ohne jegliche Reibungsverluste umsetzen. Im Sinne einer effektiven Bottom-up-Zielerstellung findet ein strukturierter Wissensaustausch statt, der Teams befähigt, das Richtige zu tun und eigenständige Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen.AOA beflügelt AGILOX: Transparenz, Motivation und Expansion auf neuem LevelSo hat AOA auch bei AGILOX zu einer Reihe positiver Veränderungen beigetragen (https://growthsquare.com/de/kunden-im-fokus-agilox/). Dazu zählt etwa die Schaffung einer tiefgreifenden Transparenz für die Mitarbeiter mit einem 360-Grad-Blick auf die unternehmerischen Vorgänge. Das Onboarding von neuen Mitarbeitern konnte verbessert und die intrinsische Motivation und damit die Produktivität der bestehenden Mitarbeiter konnten gesteigert werden. Zudem hat die Anwendung von AOA zu einer positiven, leistungsorientierten Teamkultur in allen Abteilungen geführt und die Entwicklung von Hardware und Software beschleunigt. Nicht zuletzt hat die AOA-Methodologie AGILOX erfolgreich bei der Expansion in den US-amerikanischen und chinesischen Markt unterstützt.Rapide wachsen und dabei Kernwerte bewahren"Die Zusammenarbeit mit GrowthSquare und die Implementierung ihrer Management-Methodologie, Art of Acceleration, haben uns geholfen, unsere Kernwerte zu bewahren und gleichzeitig das Unternehmen voranzubringen", erklärt David Niedermayer, Technischer Direktor und Gründer von AGILOX. "Mit AOA haben wir für uns für eine Methode entschieden, die es uns ermöglicht, selbstständig zu handeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und sie bietet zudem eine ideale Plattform, um Herausforderungen erfolgreich anzugehen und die damit verbundene Verantwortung zu bewältigen.Innovative Methodologie für schnellere und effizientere ErgebnisseMit der innovativen Herangehensweise an Management und Unternehmensentwicklung hat GrowthSquare bereits in den wenigen Monaten seit Firmengründung eine beeindruckende Anzahl von Kunden gewonnen. Neben AGILOX vertrauen viele namhafte Unternehmen auf die AOA-Methodologie von GrowthSquare. "Unsere Methodologie ermöglicht es Unternehmen wie AGILOX, in einem schnelllebigen und herausfordernden Wirtschaftsumfeld ihr internationales Wachstumspotenzial auszuschöpfen, indem die einzelnen Teams schnellere und effizientere Ergebnisse erzielen", unterstreicht Martin Klässner, Mitgründer von GrowthSquare. Weitere Informationen zu AGILOX und GrowthSquare finden Sie unter den angegebenen Links.Pressekontakt:Jerolim FilippiGrowthSquare GmbHSalzburger Straße 245550 RadstadtTel.: +43 664 9991000E-Mail: jerolim.filippi@growthsquare.comOriginal-Content von: GrowthSquare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172715/5719464