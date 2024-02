Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass der Foodpanda-Deal von Delivery Hero nicht zustande kommen wird. Nun ist klar: Die Berliner werden die Aktivitäten in ausgewählten Märkten in Südostasien nicht verkaufen. Die Verhandlungen über den Verkauf seien abgebrochen worden, so Delivery Hero. Man habe keine endgültige Einigung über die Übernahmebedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...