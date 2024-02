Die Microsoft-Aktie hat die jüngste Korrektur gestern fortgesetzt und ist an die 400er-Marke zurückgefallen. Rückblick: Nach dem Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie zum Jahresbeginn war die Microsoft-Aktie in eine Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei brachen die Notierungen am 11. Januar über das Vorjahreshoch nach oben aus und markierten in der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...