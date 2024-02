Chartcheck: Newmont - Demnächst Aufwärtswelle voraus?

Anzeige / Werbung Das Chartbild der Newmont-Aktie und einige Indiktaroten deuten eine mögliche Aufwärtsbewegung an. Der Aktienkurs des Goldproduzenten Newmont (WKN 853823) zeigt im Zwölfmonatschart eine stark oszillierende abfallende Bewegung im relativ breiten blauen Abwärtstrendkanal. Kürzlich wurde bei 32,04 US Dollar das Tief erreicht, gefolgt von einer Gegenbewegung, die heute den Bereich um 33 USD erreichte. Im größten Teil des Betrachtungszeitraumes verlief der Kurs unterhalb der beiden Durchschnittslinien, die beide stetig fallen. Zudem gelangte im Juni die 100 Tagelinie unter die 200 Tagelinie und generierte damit ein charttechnisches Verkaufssignal. Quelle:Comdirect



Die dargestellten Indikatoren lassen eine ansteigende Kursbewegung als möglich erscheinen. So konnte der MACD Indikator im Verlaufe des Februar ein charttechnisches Kaufsignal herausbilden (die blaue Linie kreuzt die rote Linie aufwärts) und auch der Trendbestätiger schlug in dieser Zeit vom Jahrestief ausgehend wieder den Weg nach oben ein, notiert aber noch klar unter der neutralen 100 im negativen Terrain. Beim Money Flow Index (umsatzgewichtete Relative Stärke RSI) ging es im aktuellen Kalenderjahr stetig in den negativen Bereich auf das dritttiefste Niveau des Beobachtungszeitraumes. Hier bildet sich nun aktuell etwas oberhalb eines als überverkauft geltenden Wertes (20 - einmal erreicht Ende Mai) eine Unterstützung heraus. Nach im Jahre 2023 stark schwankenden Notierungen zeigt sich der Overbought/ Oversold Indikator im aktuellen Kalenderjahr bisher eher ruhig mit nur kleinen Ausschlägen um die neutrale Marke von Null herum. Der Blick auf das große Bild im Fünfjahreschart legt nahe, daß bei der runden Marke von 30 USD wie schon 2019 eine massive Unterstützung besteht. Es bleibt abzuwarten, ob diese aktuell noch einmal exakt getestet wird.

