Linz (www.anleihencheck.de) - Die Markterwartung, dass die EZB schon im April den Leitzins senken könnte, wurden in den letzten Wochen deutlich angepasst, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sowohl die zuletzt von der EZB veröffentlichten Daten zu den Löhnen als auch die Einkaufsmanagerindices würden untermauern, dass im April wohl noch keine Zinssenkungen stattfinden würden. Die Tariflöhne im Euroraum seien laut EZB im vierten Quartal um 4,5% gestiegen. Bereits vorhandene Tarifabschlüsse würden auf einen unverändert hohen Lohnauftrieb im laufenden Jahr hindeuten. Dies könnte dem Euro unter die Arme greifen, sodass sich der Euro in den nächsten Tagen doch noch der 1,09-Marke nähern könnte. (22.02.2024/alc/a/a)

