Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Märkte blieben auch zur Wochenmitte zunächst in einer eher abwartenden Haltung, denn wesentliche Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen oder von Notenbanken gab es nicht, so die Analysten der Helaba.Letztlich habe sich am Rentenmarkt aber eine schwächere Tendenz durchgesetzt. Heute sei das Augenmerk auf Fundamentales in Form der vorläufigen Einkaufsmanagerindices zu richten. Noch immer lägen die Stimmungsbarometer wohl deutlich unterhalb der Expansionsschwelle und so würden die Zinssenkungserwartungen wohl präsent bleiben. ...

