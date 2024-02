Plug Power Abfüllung von flüssigem Wasserstoff in Georgia - Bildquelle Plug Power Inc. Plug Power Aktie gestern wieder mal tiefrot. Geht dem Wert die Luft aus bevor die Zahlen zum Q4 respektive Geschäftsjahr 2023 am 1. März auf den Prüfstand kommen? Definitv "muss" der Wasserstoffwert diesmal mindestens die - reduzierten - Erwartungen treffen. Nicht nur, um die 1 Milliarde USD neuen Aktien zu "erträglichen" Kursen zu platzieren, sondern auch um von dem verlorenen Vertrauen des Kapitalmarktes wenigstens soviel zurückzuholen, dass die Durststrecke zum erhofften Break-Even über diesen finanziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...