So salopp formuliert die heutige Meldung von S&P Global zum vorläufigen Ergebnis des Index im Februar. Wörtlich heißt es in der Pressemeldung: "Business activity continues to fall in Germany". Für Industrie und Dienstleister geben die Konjunkturforscher nun 46,1 Punkte (nach 47 im Januar) an. Dabei steigt der Sub-Index für die Services von 47,7 auf voraussichtlich 48,2 Zähler, für die Industrie sinkt er dagegen erneut, diesmal von 45,5 auf jetzt wahrscheinlich 42,3 Punkte.



