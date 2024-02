Unterföhring/Köln (ots) -Die Medienhäuser ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland kooperieren im Bereich der Werbetechnologie. Ziel ist es, die Angebote und Leistungen der konzerneigenen Technologie-Unternehmen miteinander zu verknüpfen, um Werbekunden übergreifende Werbekampagnen über die Plattformen beider Partner zu ermöglichen - vom linearen TV, über Werbung auf SmartTVs bis hin zu Kampagnen auf den beiden Streaming-Plattformen Joyn und RTL+. Darüber hinaus macht die Kooperation sowohl den deutschen Werbemarkt als auch die Medienhäuser selbst unabhängiger von den Werbetechnologien (AdTech) der großen US-Konzerne.Mit der Etablierung eines durchgängigen Technologie-Stacks setzen die beiden Medienhäuser neue Impulse für technische Innovationen in der Vermarktung. Werbekunden und Agenturen profitieren zukünftig nicht nur von einem einfacheren Zugang für ihre Kampagnenplanung, -buchung und -ausspielung. Vielmehr werden erstmals digitale und lineare Bewegtbildreichweiten technologisch verknüpft, mit übergreifenden Daten in der Ausspielung optimiert und lineares TV programmatisch breit verfügbar gemacht. Kampagnen über Addressable TV (ATV), Connected TV (CTV) und lineares TV können konvergent gemessen und perspektivisch auch gebucht werden - eine technologische Basis, die neue und vor allem digitalaffine Kunden ansprechen wird.Die AdTech-Kooperation ist als offene Initiative zu verstehen. Broadcastern und Publishern in ganz Europa steht es frei, ihre Inventare durchgehend über einzelne AdTech-Angebote anzubieten, für ihre Kunden dadurch leichter zugänglich zu machen und damit zur weiteren Konvergenz von TV und Online-Video beizutragen. Nach dem Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist eine zügige Expansion ins europäische Ausland vorgesehen. Für die Umsetzung werden einzelne Technologiekomponenten der AdTech-Beteiligungsgesellschaften von ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland technisch miteinander verknüpft. Im Kern betrifft das Technologien von Virtual Minds auf Seiten von ProSiebenSat.1 und Smartclip auf Seiten von RTL Deutschland.Das Bundeskartellamt wurde im Vorfeld über das Vorhaben informiert.Carsten Schwecke, Vorsitzender der Geschäftsführung Seven.One Media: "Mit der Kooperation legen ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland die Basis für die umfassende AdTech made in Europe! Schon früh haben beide Unternehmen in Werbetechnologie investiert. TV als wirkungsstärkstes Medium digitalisiert sich damit umfassend. Künftig wird KI-basierte Technologie die Effizienz der Werbeausspielung linear oder digital weiter verbessern. Damit wird die Buchung von innovativen übergreifenden TV-Kampagnen für Werbekunden wie Agenturen effizienter und einfacher."Matthias Dang, Chief Commercial, Technology and Data Officer RTL Deutschland: "Unsere Häuser sind nicht nur Medien-, sondern auch Technologiehäuser, die ihre Stärken näher zusammenbringen. Mit dieser Kooperation realisieren wir die Vision eines kompletten AdTech-Stacks und bieten unseren Werbepartnern eine echte Alternative zu internationalen Tech-Anbietern. Gleichzeitig bleiben wir bei der Digitalisierung des Total Video-Ansatzes im Driver's Seat und können dem sich stark veränderten Wettbewerb durch Tech und Data die Stirn bieten."Neben den beiden erfolgreich etablierten Joint Ventures d-force und der Addressable TV Initiative (ATVI) im Bereich ATV zeichnet die zukünftige Kooperation den nächsten großen Schritt in der Transformation des Kerngeschäfts und zahlt auf die zunehmende Bedeutung von Automatisierung und Programmatic bei Fernsehwerbung ein.Die Medienhäuser sowie deren Technologie-Unternehmen beginnen in Kürze mit den ersten Schritten der Umsetzung. Ziel ist es, im zweiten Halbjahr die entsprechenden Schnittstellen zu schaffen, sodass Werbekunden und Agenturen dann erste gattungsübergreifende Kampagnen auf den Inventaren der Vermarkter Seven.One Media und Ad Alliance auf einer AdTech buchen können.Pressekontakt ProSiebenSat.1 Media SEMaurice BöhlerCorporate & Business CommunicationsTel: +49 (0) 89 9507-4139Mail: maurice.boehler@seven.onePressekontakt RTL DeutschlandZarifa SchmittUnternehmenskommunikationTel: +49 (0) 221 456-74201Mail: zarifa.schmitt@rtl.deOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/5719489