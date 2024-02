Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius (WKN: 578560) reagierte auf die Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am Mittwoch nur mit einem geringen Kursanstieg. Aktuell notiert sie bei 26,30 €. Insgesamt verlief die Kursentwicklung seit Jahresanfang 2023 in einer Range von 23 bis 31 € extrem volatil. Lohnt sich hier ein Investment? Fresenius vorgestellt Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein international tätiger ...

