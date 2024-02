DJ Infineon veräußert Fertigungsstätten in Philippinen und Südkorea

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon Technologies trennt sich von zwei Backend-Fertigungsstätten in Asien. Käufer der Werke in Cavite (Philippinen) und in Cheonan (Südkorea) ist ASE, ein führender Auftragsfertiger in den Bereichen Montage und Test aus Taiwan, wie beide Seiten mitteilten. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Infineon schloss zugleich langfristige Liefervereinbarungen mit ASE, um bestehende Verpflichtungen erfüllen zu können. In der Backendfertigung werden die einzelnen Chips aus den Wafern herausgeschnitten und zu handhabbaren Elektronik-Bausteinen verarbeitet.

February 22, 2024

