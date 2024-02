Die internationale Non-Profit Umweltorganisation CDP gibt dem Bauunternehmen Porr in den Bereichen Water Security und Climate Change die Note B. "Nachhaltiges Bauen ist bei der Porr Teil eines strategischen Gesamtkonzepts, nur so können viele Einzelmaßnahmen effektiv durchgeführt werden. Unser Commitment spiegelt sich in der Konzernstrategie Green and Lean wider. Wir freuen uns, dass diese Leistung durch CDP auch heuer wieder klar bestätigt wurde", so CEO Karl-Heinz Strauss. Besonders punkten konnte die Porr den Angaben zufolge mit dem Engagement ihrer obersten Führungsebene. Mit einem eigenem Nachhaltigkeit-/Sustainability-Ausschuss und enger Abstimmung zwischen der Abteilung Corporate Sustainability und dem Vorstand sind die ...

