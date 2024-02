Zwar hat NESTLÉ im Schlussquartal 2023 wieder mehr verkauft, während in den fünf vorherigen Quartalen die Menge stets geschrumpft war. Doch die beispiellose Inflationswelle der vergangenen zwei Jahre hat die Konsumenten belastet und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken gedämpft. Und: Der Umsatz sank um 1,5 % auf 93 Mrd. Franken. Dafür war allerdings in erster Linie der starke Schweizer Franken verantwortlich, der den Umsatz um 7,8 % verringerte.



Insgesamt ist NESTLÉ 2023 leicht profitabler geworden. Der operative Gewinn ging zwar um 0,3 % auf 16,1 Mrd. Franken zurück, die entsprechende Marge war mit 17,3 % jedoch etwas höher als im Jahr davor (17,1 %). Unter dem Strich verdiente der Konzern 11,2 Mrd. Franken - ein Plus von 20,9 %. Im Jahr 2022 hatten allerdings noch Wertberichtigungen von 2,7 Mrd. Franken das Reinergebnis stark gedrückt. Als Dividende will das Unternehmen seinen Aktionären nun 3 Franken pro Aktie auszahlen nach 2,95 Franken im Jahr davor. Damit bleibt NESTLÉ immerhin seiner Politik einer ständig steigenden Dividende treu: Es ist die 29. Dividendenerhöhung in Folge.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



