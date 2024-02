Super Micro Computer - die Super-Aktie macht dort weiter, wo sie schon vor den Nvidia-Zahlen begonnen hat: Sie performt den Billionen-Dollar-Riesen aus. Wenn Nvidia 10 Prozent zulegt, steigt Super Micro um 15 Prozent. So war es in den vergangenen Monaten häufig. So war es after hours am Mittwoch. Und so ist es auch heute im regulären Handel in Deutschland. Bleibt die Frage: Wie weit kann die Aktie steigen?Das große Zittern hat ein Ende. Nvidia hat mit Zahlen zum rückliegenden Quartal und Geschäftsjahr ...

