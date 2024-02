DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft bremst Talfahrt im Februar

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft der Eurozone hat im Februar ihre Talfahrt verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 48,9 Zähler von 47,9 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 48,5 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 46,1 Punkte von 46,6 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 47,1 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor stieg auf 50,0 Punkte von 48,4 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 48,8 Punkte erwartet.

"Der anhaltend starke Rückgang der Industrieproduktion wurde von der Stabilisierung im Servicesektor ausgeglichen", erklärte S&P Global. "Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist verbesserten sich auf ein Zehnmonatshoch, was die Unternehmen zum stärksten Stellenaufbau seit letztem Juli ermutigte - ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich der Abschwung in der Eurozone abschwächt."

Auf Länderebene ging es in Deutschland mit beschleunigter Rate abwärts, Frankreich verharrte tief im Rezessionsbereich, während der Aufschwung in den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern an Fahrt gewonnen hat.

