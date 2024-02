LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie des Triebwerksbauers Rolls-Royce hat im frühen Handel am Donnerstag deutlich zugelegt. Mit einem Plus von 7,2 Prozent auf 353,20 Pence setzte der Wert seinen Höhenflug fort. Anleger zeigten sich damit entzückt vom Zahlenwerk und dem Ausblick. Seit den Tiefs im "Corona-Jahr" 2020 hat sich der Kurs inzwischen versiebenfacht. Die Allzeithochs bei rund 400 Pence vor zehn Jahren sind damit in Reichweite.

Die neuen Zahlen unterstrichen die fulminante Kurserholung: Der Triebwerkshersteller profitierte 2023 von der Erholung des Flugverkehrs und greifenden Kosteneinsparungen. Wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte, vergrößerte sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um fast eine Milliarde auf 1,6 Milliarden britische Pfund. Unternehmenschef Tufan Erginbilgic will für dieses Jahr seinen strategischen Fokus auf Profitabilität beibehalten: 2024 soll der bereinigte Betriebsgewinn dann auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Pfund steigen.

Analysten äußerten sich begeistert. David Perry von JPMorgan sprach von erstklassigen Zahlen für 2023. Die Erwartungen seien souverän übertroffen worden. Auch der Ausblick bewege sich klar über den durchschnittlichen Expertenschätzungen. Trotz des Höhenflugs hat die Aktie nach Ansicht von Perry noch Luft. Die starken Absatzmärkte und die unerwartet schnell wirkenden Initiativen auf Unternehmensebene seien klare Argumente für den Wert.

Nach Ansicht von Aarin Chiekrie von Hargreaves Lansdown kann Rolls-Royce die mittelfristigen Ziele bis 2027 gut erreichen. Zudem sei es dem Management gelungen, die Verschuldung merklich zu senken. Das stärke nicht nur die Bilanz, sondern gebe der Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung Nahrung./mf/ngu/stk

