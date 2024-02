Lundin Mining Corp. veröffentlichte seine Ergebnisse für die letzten drei Monate und das gesamte Jahr 2023. Daraus geht unter Anderem hervor, dass es im letzten Quartal eine Kupferproduktion von 103.337 Tonnen Kupfer aufweisen konnte, was einen neuen Rekord und Plus von 80% zum Vorjahreszeitraum darstellt. Im Gesamtjahr wurden somit 314.798 Tonnen Kupfer produziert. Darüber hinaus wurden 50.719 Tonnen Zink, 3.729 Tonnen Nickel und schätzungsweise 44.000 Unzen Gold gefördert.



Lundin Mining verzeichnete im letzten Quartal Einnahmen in Höhe von 1.060 Millionen US-Dollar. Dies geht einher mit einem operativen Cashflow von 306,1 Millionen Dollar und einem freien Cashflow von 116,8 Millionen Dollar. Für das ganze Jahr 2023 hat das Unternehmen Einnahmen von 3.392,1 Millionen Dollar angegeben. Dies entspricht einem Plus von 350,9 Millionen Dollar im Vergleich zu 2022.



Nettoeinnahmen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr beliefen sich auf je 66,8 Millionen und 315,2 Millionen Dollar. Liquide und liquidierbare Mittel hingegen belaufen sich zum Ende 2023 auf 268,8 Millionen Dollar, 77,4 Millionen mehr als im Jahr 2022. Die Nettoschulden von Lundin Mining sind 2023 von ursprünglich 10,9 Millionen Dollar (Stand 2022) auf 1.223,4 Millionen Dollar gestiegen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

