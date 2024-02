Unterföhring (ots) -Die 22-jährige Studentin? Die 46-jährige Fahrlehrerin? Der 53-jährige Rechtsanwalt? Die 38-jährige Ärztin? Der 26-jährige Gesundheitspfleger? Die 51-jährige Lehrerin? Oder der 37-jährige Koch? Alter oder Beruf spielen bei "The Floor" keine Rolle. Bei "The Floor" sind taktisches Geschick und schnelles Denken gefragt, um die Felder der Gegner zu erobern. Die neue Strategie-Quiz-Show von Spielführer Matthias Opdenhövel startet am Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20.15 in SAT.1 und auf Joyn. In sechs Folgen duellieren sich 100 Kandidatinnen und Kandidaten um 100.000 Euro. Wer quizzt alle von "The Floor"?Matthias Opdenhövel: "Es heißt im Sport ja gerne, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Bei uns liegt die Wahrheit aber auf dem 'Floor'. Am Ende bleibt von 100 Kandidatinnen und Kandidaten nur ein Sieger auf dem Feld. The Winner Takes It All! Das Themenspektrum ist riesig, der Zeitdruck verzeiht kaum Fehler. Das macht 'The Floor' so spannend und abwechslungsreich. Und das Beste: Alle vor dem TV können perfekt mitquizzen."Von jung bis alt, von Nord bis Süd, von Apps bis Deutsche LiteraturDie jüngste "The Floor"-Teilnehmerin ist 19 Jahre alt. Der Älteste 55. Alle Bundesländer, außer Thüringen, sind auf dem "Floor" vertreten. Außerdem jeweils einmal Österreich und die Schweiz. Die Meisten kommen aus Nordrhein-Westfalen (19 Prozent), gefolgt von Bayern (12 Prozent), Niedersachsen (11 Prozent), Hessen (11 Prozent) und Baden-Württemberg (10 Prozent). Die 100 Wissensgebiete der "Floor"-Kacheln erstrecken sich auf alle Lebensbereiche: von Musik über Geografie, Promis, Sport, Film & Fernsehen bis zu Biologie, Essen & Trinken oder Linguistik. Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer erhört am schnellsten Bands an ihren Songs? Wer errät am schnellsten Kinderserien anhand von vier Hinweisen?Matthias Opdenhövel: "Ich war überrascht, wie breit die Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt sind. Man spielt ja ständig neue Themengebiete. Das Allgemeinwissen ist enorm. Und immer on point abzuliefern ... Nach 45 Sekunden ist eine Runde schon vorbei, da darf man sich keinen Hänger leisten." (Das komplette Interview auf der SAT.1-Presselounge)Das sind alle 100 Kandidatinnen und Kandidaten von "The Floor"Yalun, 27, Maschinenbau-Studentin aus AachenDarj, 23, Design-Studentin aus AachenNatalia Hanna, 46, Marketing- und Event-Spezialistin aus AschaffenburgCarsten, 49, Unternehmensberater aus Bad VilbelSeverine, 40, Diplom-Sozialpädagogin aus Bad BremstedtSabrina S., 44, Übersetzerin aus BaunatalGiulia, 26, Bankkauffrau aus BaunatalDaan, 23, Kommunikationsstudent aus BaunatalClaudia S., 36, Sprecherin und Autorin aus BerlinJoel, 20, "Digitale Gesellschaft"-Studentin aus BerlinKristin, 32, Bankkauffrau aus BerlinHung, 25, Physik-Student aus BerlinToni, 35, Versicherungsfachmann aus BodenseekreisMarie, 25, Ökotrophologie-Studentin aus BonnNadine, 40, Polizeibeamtin aus Böhl-IggelheimKevin, 28, BWL-Student aus BremenKirsten W., 45, Hausfrau aus BrilonHendrik, 35, Filmeditor aus ChemnitzStefan B., 46, Key Account Manager aus DieblichTim, 33, Comedian aus DinslakenJasper, 33, Portfolio-Manager aus DresdenNicole, 46, Fahrlehrerin aus EmmerichKamjar, 31, Arbeit im Öffentlichen Dienst aus EschweilerAvraam, 39, Betriebsleitungsassistent aus EsslingenPatrick, 30, Bauleiter aus FlörsheimBensu, 24, Physiotherapeutin aus Frankfurt am MainMichaela, 50, Hotelmeisterin aus GernsheimSusanne, 47, Psychologin aus GernsbachSteffen, 38, Industriekletterer aus Glienicke NordMarc-Hendrik, 52, Zahnarzt aus GlücksburgUlrike, 51, Lehrerin aus HalleIngo, 49, Gebäudetechniker aus HalverMoritz, 28, Sales Manager aus Wentdorf bei HamburgMichael, 37, Souschef aus HamburgSarah S., 37, Journalistin aus HamburgAlex, 37, Senior Sales Manager aus HamburgTobias, 24, Produktentwickler aus HannoverDaniel P., 39, Schatz-Verstecker aus HannoverRaffaele, 44, Einsatzleiter bei der Müllabfuhr aus HildenEva-Maria, 38, Ärztin aus HeidelbergHeiko, 47, Hausmann aus HeideBastian, 39, Fachinformatiker aus HillscheidSiggi, 54, Schulleiter aus IngelheimMira, 22, Duale BWL-Studentin aus KasselSabrina P., 30, Personalreferentin aus KelheimDominik, 24, Lehramts-Student aus KielGuido, 53, Betriebswirt aus KirchwaldJan, 39, Reiseverkehrskaufmann aus KölnSonja, 25, Journalismus-Studentin aus KölnJens, 29, Arbeitsvermittler aus KölnJonas, 30, BWL-Student aus KölnSebastian, 39, Schmerztherapeut aus KölnVolker, 53, Rechtsanwalt aus KoblenzFelix, 33, Show-Veranstalter aus LeipzigJennifer, 29, IT-Informatikerin aus LeipzigCarl, 25, Controller aus LeipzigHanna Ilse, 29, Ökologie-Studentin aus LüneburgJanina v. F., 48, Betriebswirtin aus LüneburgVivien, 30, Pflegehelferin aus LünenJeanette, 49, Bürokauffrau aus MannheimAndreas, 50, Kriminalhauptkommissar aus MannheimRainer, 55, Staplerfahrer-Ausbilder aus MannheimJochen, 52, Geschäftsführer aus MeckenbeurenSven, 44, Sales Manager aus MönchengladbachKim, 23, Nachhaltigkeits-Studentin aus Mülheim an der RuhrSabine, 49, Journalistin aus MünchenMia, 24, Kommunikationsstudentin aus MünchenRadek, 40, Sportjournalist aus MünchenMike, 43, Justizvollzugsbeamter aus Umgebung NiederrheinSarah W., 42, Germanistin aus NordkirchenClaudia F., 53, Mini-Jobberin aus Oldenburg i.H.Leon, 26, Gesundheitspfleger aus OsnabrückSimon, 32, Bio-Wissenschaftler aus OsnabrückJanina B., 43, Software-Entwicklerin aus OsterodeCéline, 34, Head of Sales aus OttobrunnJana, 24, Polizeibeamtin aus OttobrunnAnna, 21, Architektur-Studentin aus PfreimdTheo, 43, Gastronom aus ReinfeldTrixi, 52, Kreuzfahrtschiff-Expertin aus Rehlingen-SiersburgMeadow, 55, Pensionär aus RitterhudeIngo B., 47, Luftfrachtspediteur aus RonnenbergChristin, 32, Verwaltungsangestellte aus RostockAdriano, 37, Model- und Werbeagent aus SaarbrückenConstanze, 19, Medizin-Studentin aus SalzSandra L., 51, Pensionärin aus SeelzeKai, 41, Geschäftsführer aus SeevetalMartschel, 35, Kaufmann aus SendenTheresa, 25, Landwirtschaftshelferin aus SchongauBirgit, 55, Steuerfachangestellte aus SchleswigAnnika N., 37, Einrichtungsleiterin aus SchönefeldArne, 54, Schriftsteller aus SpringenTimo, 36, Game Designer aus TeltowAnnika J., 41, Reservation Supervisor aus TwistetalJürgen, 48, Unternehmensberater aus Uetikon am See (CH)Irina, 33, Standesbeamtin aus VillmarDaniel V., 38, Handelskaufmann aus WelzheimJohannes, 37, Unternehmensberater aus WeingartenEva, 46, Creative Director aus Wien (AUT)Susanne E., 56, Chef-Stewardess aus WöllsteinJonas H., 40, Autor aus WürzburgDas ist "The Floor"Hier stehen alle 100 Kandidatinnen und Kandidaten buchstäblich auf dem Spiel. Der "Floor" ist ein in einhundert gleich große Quadrate unterteilter LED-Boden, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus. Dann beginnt das Quiz gegen die Zeit: Jeder Duellant hat 45 Sekunden auf dem Zeitkonto. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Für die Kandidatinnen und Kandidaten gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden gutzumachen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem "Floor" zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" mit Talpa Studios in Holland."The Floor" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn