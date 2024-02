Die Super Micro Computer-Aktie (WKN: A0MKJF) legt am Mittwoch nachbörslich im Kielwasser der starken Nvidia-Zahlen um fast +12% zu. Der jüngste Korrekturtrend ist damit gebrochen, auch weil der KI-Player Betriebskapital-Engpässen nun wohl entkommen ist. Ist die Wachstumsrakete jetzt bereit für Kurse jenseits von 1.000 US$? Super Micro Computer vorgestellt Super Micro Computer mit Sitz in San José in Kalifornien ist ein US-Anbieter von Server- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...