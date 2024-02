News von Trading-Treff.de Verlauf Mi. 21.02.24 Rückblick: Am Morgen hat der DAX perfekt an der 17108 reagiert und ist nach unten zum GAP Close bei 17068 gefallen, um danach das TT bei 17062 zu markieren. Von dort aus ging es für den DAX wieder nach oben an die 17113, wo der DAX ebenfalls reagierte. Doch diesmal ging es nicht unter die 17100 und so entstand der Trend, der den DAX weiter an die 17139 = H1 Hoch brachte. Dort konsolidierte der DAX etliche ...

