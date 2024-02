Heidelberg-Materials-Discount-Calls mit 77%-Chance

Gesunkene Energiekosten und Preiserhöhungen für die eigenen Produkte lassen bei Heidelberg Materials (DE0006047004) die Kassen klingeln: Mit den Geschäftszahlen für 2023 meldete der Konzern am 22.2.24 trotz der bescheidenen Stimmung in der Baubranche und gesunkenen Absatzmengen eine Steigerung des Umsatzes um 4,4 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro, der operative Gewinn (EBITDA) wuchs dabei um 19 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro und die EBITDA-Marge erreichte mit 20,1 Prozent wieder den angepeilten Korridor von 20 bis 22 Prozent. Das Management kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Mrd. Euro an, das bis 2026 läuft.



Long-Hebelprodukte können in mehreren Szenarien attraktive Renditen generieren - sowohl bei einer Seitwärtsbewegung als auch bei wieder ansteigenden Kursen. Anleger wählen die Strategie, die zu ihrer Markterwartung passt.

Discount-Call-Optionsschein mit Strike bei 80 Euro und Cap bei 90 Euro

Der Discount-Call-Optionsschein der BNP Paribas auf die Heidelberg-Materials-Aktie mit Basispreis 80 Euro und Cap 90 Euro, Bewertungstag 20.6.24, BV 1, ISIN: DE000PC1YPW8, wurde beim Heidelberg-Materials-Aktienkurs von 87,65 Euro mit 5,55 - 5,60 Euro gehandelt.

Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag auf 90 Euro oder darüber, dann wird der Wert des Calls auf 10 Euro (+77,3 Prozent) zulegen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 92 Euro

Der DZ-Call-Optionsschein auf die Heidelberg-Materials-Aktie mit Basispreis 92 Euro, Bewertungstag 20.9.24, BV 0,1, ISIN: DE000DW9NHK6, wurde beim Heidelberg-Materials-Aktie von 87,60 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb der nächsten beiden Monate auf 95 Euro zulegen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf 0,70 Euro (+55 Prozent) steigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 79,3935 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Heidelberg-Materials-Aktie der UBS mit Basispreis und KO-Marke bei 79,3935 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM1A3F9, wurde beim Heidelberg-Materials-Aktienkurs von 87,80 Euro mit 0,87 - 0,88 Euro taxiert.

Wenn die Heidelberg-Materials-Aktie bis Mitte Juni auf 95 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,31 Euro (+48,8 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg-Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg-Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de