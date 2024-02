Der Verband der Spielzeughändler in der EU hat 19 Kinderspielzeuge aus dem Sortiment des Onlineshops Temu getestet: Keines davon entsprach EU-Standards, 18 stellen sogar eine Gefahr für Kinder dar. Die Organisation Toy Industries of Europe (TIE) ist bei einer Stichprobenuntersuchung von Kinderspielzeug aus dem Angebot des Billig-Händlers Temu zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen: Trotz strenger Sicherheitsstandards in der EU kamen aus dem Onlineshop ...

