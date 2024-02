Der deutsche Leitindex hat am Donnerstagmorgen ein neues Allzeithoch markiert. Getrieben durch die gute Stimmung an der Börse durch die Mega-Zahlen des US-Chip-Giganten Nvidia. Im Fokus sind heute die Zahlen von Mercedes-Benz und die Technologieprofiteure Infineon und SAP.Der DAX hat am Donnerstag kurz nach Handelsstart die Rekordjagd aufgenommen und ein neues Allzeithoch auf 17.386 Punkten markiert. ...

