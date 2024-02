Luxemburg (www.fondscheck.de) - Nach dem Ende der langen Phase historisch tiefer Zinsen und Inflationsraten stehen die Kapitalmärkte an einem Wendepunkt, der durch Unsicherheiten und anhaltende Volatilität geprägt ist, so die Experten von Bayern Invest.Aktives Management werde damit wichtiger denn je. "Trotz einer kontinuierlichen Vergrößerung der globalen Geldmenge haben die westlichen Industriestaaten in den vergangenen 40 Jahren von rückläufigen Preisen und somit niedrigen Inflationsraten profitiert. Bedingt durch disruptive Kräfte wie die Deglobalisierung, die Dekarbonisierung und die Digitalisierung geht diese Zeit nun zu Ende", sage Hakem Saidi-Merella, Co-Manager des BayernInvest Renten Europa-Fonds (ISIN DE000A2PSYA4/ WKN A2PSYA). ...

