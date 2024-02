Während das Gros der DAX-Titel angeführt von Mercedes-Benz, Porsche SE und Infineon am heutigen Donnerstag im Plus notiert, steht die Aktie von Fresenius zusammen mit sieben weiteren Werten unter Druck. Am späten Vormittag verliert Fresenius 2,4 Prozent auf 25,58 Euro. Das Unternehmen hatte am Mittwoch seine Geschäftszahlen für 2023 präsentiert. Beim Ausblick auf das laufende Jahr hatte sich der Markt allerdings mehr erhofft.Für das laufende Jahr peilt Fresenius ein organisches Umsatzwachstum von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...